«Металлург» одержал 11-ю победу подряд в КХЛ
Москва, 6 октября, 2021, 08:55 — ИА Регнум. Магнитогорский «Металлург» одержал победу над московским «Спартаком» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча завершилась со счётом 4:0.
Цитата из м/ф «Шайбу! Шайбу!». Реж. Борис Дёжкин. 1964. СССР
Хоккей
В составе «Металлурга» шайбы забросили нападающие Джош Карри, Денис Зернов, Анатолий Никонцев и Брендан Лайпсик.
Таким образом, «Металлург» одержал 11-ю победу подряд в КХЛ.
На сегодняшний день «Металлург» занимает первое место в КХЛ, на счету команды 26 очков. «Спартак» идёт на 10-м месте с 16 очками.
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