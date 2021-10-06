Москва, 6 октября, 2021, 08:55 — ИА Регнум. Магнитогорский «Металлург» одержал победу над московским «Спартаком» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча завершилась со счётом 4:0.

Цитата из м/ф «Шайбу! Шайбу!». Реж. Борис Дёжкин. 1964. СССР Хоккей

В составе «Металлурга» шайбы забросили нападающие Джош Карри, Денис Зернов, Анатолий Никонцев и Брендан Лайпсик.

Таким образом, «Металлург» одержал 11-ю победу подряд в КХЛ.

На сегодняшний день «Металлург» занимает первое место в КХЛ, на счету команды 26 очков. «Спартак» идёт на 10-м месте с 16 очками.

Читайте также: ЦСКА разгромил «Куньлунь» в матче КХЛ