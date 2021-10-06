Париж, 6 октября, 2021, 08:51 — ИА Регнум. Глава МИД Южной Кореи Чон Ый Ён, находящийся с визитом в Париже, встретился 5 октября с министром иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо, с которым обсудил развитие двусторонних отношений. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Южная Корея

По их словам, представители двух стран договорились о расширении сотрудничества в ряде сфер, включая «зеленую» промышленность, а также в борьбе с изменением климата, реализации информационных инноваций, защите уязвимых слоёв общества.

В тот же день Чон Ый Ён встретился с главой МИД Хорватии Горданом Грлич-Радманом, с которым обсудил двусторонние отношения и ситуацию на Корейском полуострове.

Участники встречи договорились расширить сотрудничество в перспективных областях, включая электромобили, а также активизировать обмены на высоком уровне, поскольку в 2022 году страны отпразднуют 30-летие установления дипломатических отношений.

Глава МИД Хорватии также выразил поддержку усилиям Сеула в вопросе денуклеаризации и установления мира на Корейском полуострове.