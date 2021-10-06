Якутск, 6 октября, 2021, 08:55 — ИА Регнум. В Олёкминском районе своевременно не отремонтировали в рамках нацпроекта «Образование» спортивный зал. Прокуратура оштрафовала гендиректора компании-подрядчика за срыв сроков, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 6 октября в пресс-службе надзорного ведомства. Завершить ремонт планировалось в августе 2021 года.

Gov.spb.ru Школьный спортзал

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«В нарушение условий контракта, требований закона подрядчиком ремонт объекта в установленный срок не завершен, меры по исполнению взятых на себя обязательств не приняты», — пояснили в прокуратуре.

Стоимость ремонтных работ составляла более 900 тыс. рублей. В отношении руководителя компании-подрядчика возбуждено административное дело по статье 7.32.5 КоАП РФ (бездействие, повлекшее неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом на выполнение работ для нужд заказчиков). Сейчас ремонт завершён, директор компании оштрафован на 30 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам 2020 года Якутия не исполнила показатели, запланированные по нацпроектам. Недоделки, были по «Здравоохранению» и «Демографии». Один объект не достроен в срок, другой — принят в ненадлежащем состоянии.