Калуга, 6 октября, 2021, 10:31 — ИА Регнум. В рамках регионального проекта «Безопасность дорожного движения» национального проекта «Безопасные качественные дороги» в 2021 году в Калужской области предусмотрены работы по устройству электроосвещения на участках автодорог протяженностью 43 километра в 31 населенном пункте 14 районов. Об этом 6 октября сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на региональное министерство дорожного хозяйства.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Освещение

По информации ведомства, завершены работы по устройству освещения в 26 населенных пунктах 12 муниципальных образований области. В частности завершаются работы в деревне Тимашово Боровского района и поселке Ферзиково. В 2019 году в рамках регионального проекта «Безопасность дорожного движения» нацпроекта «Безопасные качественные дороги» было оборудовано искусственным освещением 16 километров автодорог, в 2020 году — 29,5 километра.

Главная цель проекта «Безопасность дорожного движения» — снижение смертности в результате дорожно-транспортных происшествий до уровня, не превышающего 11,07 на 100 тысяч населения к 2024 году.