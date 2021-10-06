Лос-Анджелес, США, 6 октября, 2021, 08:47 — ИА Регнум. Студия Marvel выложила в сеть новый трейлер предстоящего кинокомикса «Вечные». Ролик был опубликован 5 октября на YouTube-канале Marvel Entertainment.

Marvel Studios Marvel

Новое видео от создателей фильма называется «Команда» (Team). В нём они показали способности некоторых Вечных, в частности, Икариса (Ричард Мэдден), Тены (Анджелина Джоли), Фастоcа (Брайан Тайри Генри), Гильгамеша (Дон Ли), Кинго (Кумэйл Нанджиани), Маккари (Лорен Ридлофф) и Серси (Джемма Чан).

Напомним, кинокомикс «Вечные» снимает режиссёр Хлоя Чжао («Земля кочевников»). Премьера картины в России состоится 4 ноября 2021 года. Ранее ИА REGNUM сообщило, что в России «Вечные» получат возрастной рейтинг 18+ из-за ЛГБТ-персонажа.