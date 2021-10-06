Москва, 6 октября, 2021, 08:45 — ИА Регнум. В России могут ввести обязательную маркировку продуктов питания по принципу светофора. Такая инициатива общественного совета при Роспотребнадзоре направлена на то, чтобы сформировать у граждан правильные пищевые привычки и отучить их от чрезмерного употребления продуктов питания с переизбытком соли, сахара и жира. Об этом сообщает газета «Известия».

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Основная цель инициативы — снижение уровня неинфекционных заболеваний в России и уменьшение количества диагнозов «ожирение», пояснил председатель правления «Международной конфедерации обществ потребителей» (КонфОП) Дмитрий Янин.

Так, планируется помещать идентификацию не на упаковку продукции, а на ценники в обычных и в онлайн-магазинах. Ценники продуктов питания с нормальным значением соли, сахара, жира и трансжиров предлагается выделять зелёным цветом, а с их переизбытком — красным.

Эксперты считают, что маркировка по типу «Светофор» может дезориентировать покупателей. Например, как указал исполнительный директор «Русбренда» Алексей Поповичев, под «красную» категорию могут попасть многие обычные товары, включая сливки, творог и сметану, поскольку содержат жиры в большом количестве.

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Ещё одна сложность — на сегодняшний день нет нормативно утвержденных критериев, что является повышенным содержанием. «Например, в солёной рыбе, конечно, содержится много соли, однако клиент вряд ли съест весь кусок за раз. Более того, мы не знаем рацион клиента, и, возможно, если это единственная соль, которую он употребил за день, она окажется в пределах нормы», — отметили в пресс-службе Metro.

Добавим, что маркировка по типу светофора уже действует в России с 2018 года, однако она носит добровольный характер и почти не используется.

Как сообщало ИА REGNUM, три года назад жители России поддержали идею введения маркировки продуктов питания по системе «Светофор», в рамках которой пищевая продукция будет разделена по показателям содержания сахара, соли и насыщенных жиров. По данным ВЦИОМ, эта инициатива Роспотребнадзора вызвала доверие у 82% граждан страны, три четверти респондентов (77%) потенциально были готовы ориентироваться на такую маркировку, выбирая товар в продовольственных магазинах.