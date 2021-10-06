В России за сутки было ликвидировано десять лесных пожаров
Москва, 6 октября, 2021, 08:45 — ИА Регнум. Сотрудники лесопожарных служб совместно с привлечёнными лицами за последние сутки ликвидировали на территории России десять лесных пожаров на общей площади 50 га. Об этом 6 октября сообщает ФБУ «Авиалесохрана».
"По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки
Также сообщается, что в настоящее время в России ведутся работы по активному тушению лесных пожаров на общей площади 46 га.
Как сообщало ИА REGNUM, 5 октября стало известно, что в пострадавшем летом 2021 года от природных пожаров Карталинском районе Челябинской области были высажены саженцы сосны.