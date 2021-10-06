Москва, 6 октября, 2021, 08:45 — ИА Регнум. Сотрудники лесопожарных служб совместно с привлечёнными лицами за последние сутки ликвидировали на территории России десять лесных пожаров на общей площади 50 га. Об этом 6 октября сообщает ФБУ «Авиалесохрана».

Alexey Kudenko / Алексей Куденко Лесной пожар

"По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 05.10.2021 в России лесопожарные службы и привлеченные лица ликвидировали 10 лесных пожаров на площади, пройденной огнем, 50 га», — говорится в сообщении.

Также сообщается, что в настоящее время в России ведутся работы по активному тушению лесных пожаров на общей площади 46 га.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 октября стало известно, что в пострадавшем летом 2021 года от природных пожаров Карталинском районе Челябинской области были высажены саженцы сосны.