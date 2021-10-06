Любляна, 6 октября, 2021, 08:44 — ИА Регнум. Наивысшую награду Словении за личные заслуги в развитии отношений Любляны и Берлина вручил канцлеру ФРГ Ангеле Меркель словенский президент Борут Пахор, 5 октября сообщило агентство STA.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Ангела Меркель

Встреча двух лидеров прошла в преддверии саммита ЕС и стран Западных Балкан. Меркель наградили за «заслуживающую доверия лидерскую роль в ЕС». Пахор отметил, что глава правительства Германии всегда добивалась договоренностей путем компромисса.

Кроме того, по словам президента, Меркель могла выстраивать диалог даже с наиболее непримиримыми и неприятными политиками. Он также высоко оценил «непоколебимость веры» канцлера «в общее европейское будущее». Меркель в свою очередь поблагодарила Пахора за такую оценку ее деятельности.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 сентября издание Die Welt распространило информацию о том, что отказ президента Польши Анджея Дуды от встречи с Ангелой Мекель оскорбил Берлин.