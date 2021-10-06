Москва, 6 октября, 2021, 08:44 — ИА Регнум. Максимум активности метеорного потока Дракониды ожидается в конце предстоящей рабочей недели. Об этом 5 октября сообщили журналистам в пресс-службе Московского планетария.

Migebuff Метеор

Луна пройдёт фазу новолуния 6 октября и в ночь на 9 октября, когда ожидается пик активности Драконид, свет естественного спутника Земли не будет мешать наблюдениям за метеорным потоком. При этом на широте Москвы условия для наблюдения будут гораздо лучше, чем в Крыму. Яркая Луна в ночь пика метеорного потока скроется за линией горизонта на час раньше, в 00:30 мск, а радиант «звездопада» (точка, откуда, как кажется наблюдателю, вылетают метеоры) будет находиться на высоте около 30 градусов над горизонтом.

Для наблюдения специалисты советуют заранее присмотреть локацию за городом, с минимумом городской засветки. По данным Международной метеорной организации, в этом году ожидается от пяти до 15 метеоров в час. Скорость «падающих звёзд» будет невелика, при вторжении в атмосферу она достигнет 20 км/сек. Астрономы уточняют, что Дракониды являются одним из самых непредсказуемых по количеству активности потоком. Так, например, в 1998 году астрономы зафиксировали 700 метеоров в час, такое фантастическое и зрелищное явление можно было наблюдать на Дальнем Востоке.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что жителей Забайкалья предупредили о возможном пропадании телевизионного и радиоэфира в ближайший месяц из-за солнечной активности.