Вашингтон, 6 октября, 2021, 08:58 — ИА Регнум. Подъём экономики в Европе и Центральной Азии, наблюдавшийся в текущем году, ослабеет в 2022 году на фоне стабилизации внешнего и внутреннего спроса и отмены стимулирующих мер, связанных с пандемией коронавируса. Об этом говорится в докладе об экономических показателях этого региона, распространённом 5 октября Всемирным банком (ВБ).

Minsvyaz.ru Всемирный банк

В организации прогнозируют по итогам 2021 года более высокие темпы экономического роста в регионе, чем ожидалось — 5,5%. Экономическая активность повысилась на фоне «удивительно высокого экономического подъёма» в первом полугодии.

В основном такой подъём связан с высокими темпами восстановления объёмов экспорта, нормализацией экономической активности в еврозоне, резким ростом цен на сырье и повышением внутреннего спроса на фоне вакцинации населения от COVID-19. Свою роль сыграли и меры по поддержке экономики, пояснили в ВБ.

Вместе с тем экономический импульс может ослабеть из-за продолжения пандемии, появления более заразных штаммов SARS-CoV-2 и замедления восстановления внутреннего спроса.

В 2020 году в организации ожидают снижения темпов экономического роста в странах Европы и Центральной Азии до 3,4%. Перспективы в условиях продолжающегося распространения COVID-19 весьма неопределённы.

Для Восточной Европы эксперты ВБ прогнозируют экономический рост на уровне 3,1% в 2021 году и 1,6% — в 2022 году. Повышение темпов роста может произойти в 2023 году на фоне постепенного улучшения внутреннего спроса.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Всемирный банк спрогнозировал увеличение с 3,2% до 4,3% роста ВВП России в 2021 году.

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