Хабаровск, 6 октября, 2021, 08:43 — ИА Регнум. Прямые авиарейсы из Хабаровска в Турцию прекратятся 14 октября, сообщает «АиФ-Дальинформ».

Alexxx1979 Турция

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«Последние рейсы Хабаровск — Турция будут 12 и 14 октября, в дальнейшем попасть в Турцию можно будет только с пересадками. С 26 октября начинаются прямые рейсы в Египет, 28 октября в Объединенные Арабские Эмираты и ещё один оператор запустит туры в Египет 11 ноября», — пояснила представитель Дальневосточной региональной ассоциации туризма Валентина Асеева.

Как сообщало ИА REGNUM, впервые в истории калужского аэропорта 29 сентября был отправлен прямой рейс в Египет — аэропорт Шарм-эль-Шейх. Время в пути до курорта на Красном море составляет пять часов.