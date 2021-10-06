Москва, 6 октября, 2021, 08:39 — ИА Регнум. Научно-производственное объединение «Электромашина» (входит в Ростех) с 2022 года перейдет к серийному выпуску корабельного дистанционно управляемого боевого модуля «Нарвал» и системы «Прометей», сообщил гендиректор предприятия Игорь Афанасьев.

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«Морская и стационарная модификации «Охотника» — «Нарвал» и «Прометей» — будут готовы к серийному производству к концу текущего года. Мы планируем, что это (будет) конец ноября», — цитирует его ТАСС.

По его словам, с 2022 года планируется перейти к серийному выпуску. В настоящий момент уже ведётся предконтрактная работа с Министерством обороны.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Афанасьев заявил, что российский корабельный дистанционно управляемый боевой модуль «Нарвал» успешно прошёл испытания. Он добавил, что боевой модуль превзошёл конкурентов: «стреляет лучше и стоит дешевле».