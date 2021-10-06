Уфа, 6 октября, 2021, 08:42 — ИА Регнум. Оригинал знамени второго Башкирского стрелкового полка, который в 1919 году отличился при защите Петрограда, возвратился в Башкирию. Об этом 5 октября сообщил глава республики Радий Хабиров на своей странице в социальной сети.

Броневик. Петроград

«После ряда переговоров и экспертиз в нашу республику возвращается оригинал знамени 2-го Башкирского стрелкового полка, который в том самом 1919 году отличился при защите Петрограда», — сообщил Хабиров, пояснив, что знамя сто лет хранилось в частных коллекциях, и вернулось на родину из США.

Глава республики отметил, что знамя является подлинным, его изготовили бойцы второго Башкирского стрелкового полка.

«Известно, что под этим знаменем наши героические земляки сражались в боях Гражданской войны. Редчайший случай, когда такой артефакт удалось найти в хорошей сохранности», — отметил он.

Отмечается, что теперь знамя будет храниться в Национальном музее Башкирии.

«Ярким примером вклада наших земляков в защиту государственности страны стала оборона башкирскими полками Петрограда от войск генерала Николая Юденича и иностранных интервентов. Так, в 1919 году Реввоенсовет решил перебросить с Южного фронта под Петроград несколько башкирских полков Красной Армии. Они пришли на подмогу петроградским рабочим, курсантам и морякам. Петроград тогда удалось отстоять», — подчеркнул Хабиров.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии открыли мемориальный комплекс «Пять героев».