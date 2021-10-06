Москва, 6 октября, 2021, 08:37 — ИА Регнум. В октябре 2021 года самую высокую зарплату предлагают в Санкт-Петербурге разработчику на языке программирования Scala. Оклад составляет 370 тыс. рублей в месяц, при этом можно работать удалённо, приводит данные исследовательский центр портала Superjob.ru.

40.мвд.рф Зарплата в конверте

Высокая зарплата — от 350 тыс. рублей — предлагается начальнику IT-управления в компанию по профессиональному подбору персонала, IT-разработчикам в Москве — от 300 тыс. рублей и хирургу-имплантологу в столичном стоматологическом центре — от 300 тыс. рублей.

Также выгодными по зарплате вакансиями являются менеджер в крупной производственной компании Екатеринбурга по развитию добывающего горно-шахтного оборудования и разработчик на языке Golang в Новосибирске. Им предлагают от 250 тыс. рублей.

Высоко ценятся в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Перми вакансии медицинского персонала (до180 тыс. рублей), в Нижнем Новгороде, Уфе, Перми, Волгограде, Красноярске — квалифицированные рабочие (до 130 тыс. рублей), в Омске и Новосибирске — программисты (до 220 тыс. рублей).

ИА REGNUM ранее сообщало, наиболее высокая средняя заработная плата в России в первом полугодии 2020 года — 116,5 тыс. рублей — была в Чукотском АО.

Читайте подробнее: Стали известны регионы России с самой высокой зарплатой