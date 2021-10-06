Орск, Оренбургская область, 6 октября, 2021, 08:36 — ИА Регнум. По инициативе оренбургской прокуратуры компания, расположенная в Челябинской области, привлечена к административной ответственности за незаконное вознаграждение от имени юридического лица, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в надзорном ведомстве Оренбуржья.

Коррупция

Установлено, что сотрудник челябинской организации, действуя в ее интересах, договорился и передал начальнику отдела обеспечения материальными ресурсами Механического завода в Орске 110 тыс. рублей. В ответ руководитель отдела предприятия должен был способствовать обеспечению длительного сотрудничества и беспрепятственного исполнения договора поставки, в том числе по приемке и оплате поставленного промышленного оборудования.

Напомним, в июне 2020 года суд Орска приговорил сотрудника завода к трем с половиной годам лишения свободы и штрафу в 600 тыс. рублей за коррупцию.

В отношении взяткодателя уголовное преследование прекращено по нереабилитирующему основанию. Между тем, как подчеркнули в прокуратуре, законодательством установлена ответственность юридических лиц за коррупционные правонарушения. Челябинской копании назначен административный штраф в размере 1 млн рублей.