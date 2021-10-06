Южно-Сахалинск, 6 октября, 2021, 08:36 — ИА Регнум. На Сахалине на острове Кунашир завершили строительство цеха по выпуску рыбьих жира и муки. После приёмки объекта в эксплуатацию, ориентировочно в начале ноября, цех «Южно-Курильского рыбокомбината» начнёт работать. На нём будут трудоустроены 46 человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 6 октября в областном правительстве.

Kremlin.ru Остров Кунашир

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«Чтобы сохранить природу, надо рационально пользоваться ее ресурсами. Новое производство, созданное на Курилах, — пример такого подхода. С запуском цеха пойдут в дело отходы рыбоперерабатывающего производства, которые прежде приходилось утилизировать», — сказал губернатор островного региона Валерий Лимаренко.

В новом цеху установлено оборудование из Таиланда. Его монтаж и пусконаладочные работы проходили под контролем специалистов из страны производителя, которые находились на видеосвязи.

Планируется выпускать 5 000 тонн в год рыбной муки и более 3 000 тонн — рыбьего жира.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Росрыболовства Илья Шестаков 5 октября на встрече с губернатором Сахалина Валерием Лимаренко в Южно-Сахалинске поддержал создание в Корсакове современного рыбного порта.