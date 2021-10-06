Благовещенск, 6 октября, 2021, 08:38 — ИА Регнум. Два миллиарда рублей будет выделено на создание путепровода в посёлке Новобурейский. Его общая протяжённость вместе с подходами составит более 3 км, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 6 октября в пресс-службе правительства Амурской области.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Путепровод

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«У нас в планах строительство трех таких путепроводов. Это Новобурейский, Серышево, Завитинск. И первый, пилотный путепровод по концессии будет возводиться в Новобурейском. Начало строительства намечено на следующий год. Стоимость объекта — порядка двух миллиардов рублей. Вместе с подходами его протяженность составит около трех километров. Это позволит значительно разгрузить транспортное сообщение. Ведь сейчас движение по Транссибу очень интенсивно, и интервал движения поездов только сокращается», — рассказал губернатор Приамурья Василий Орлов.

Он пообещал обеспечить амурчан качественной транспортной инфраструктурой и отметил, что новая дорога позволит снизить аварийность и обойти населённый пункт. Заключить контракт на строительство путепровода планируется в феврале 2022 года.

Как сообщало ИА REGNUM, инфраструктурные кредиты под 3%, о которых в ходе ежегодного послания Федеральному собранию 21 апреля заявил президент РФ Владимир Путин, помогут в Приамурье построить целый ряд инфраструктурных объектов, в том числе путепроводы через Транссиб.