Нью-Дели, 6 октября, 2021, 08:34 — ИА Регнум. На северо-востоке Индии сейсмологами были зарегистрированы подземные толчки магнитудой 4,5. Об этом 6 октября сообщает Геологическая служба США (USGS).

Martin Luff Землетрясение

Уточняется, что эпицентр землетрясения находился на расстоянии 211 км в северо-восточном направлении от района Ши-Йоми. Очаг подземных толчков располагался на глубине 10 км.

При этом данных о пострадавших или разрушениях не поступало.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что у берегов Коста-Рики произошло землетрясение магнитудой 4,1.