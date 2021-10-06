Берн, 6 октября, 2021, 08:35 — ИА Регнум. Швейцарская компания Piech Automotive приступила к тестовым испытаниям электрического купе Piech GT. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Piech Automotive Piech GT

Прототип двухместного купе Piech GT был представлен два года назад на автомобильной выставке в Женеве. Из-за пандемии компания отложила испытания модели и приступила к ним только сейчас.

Тестовые испытания будут проходить под руководством бывшего главы подразделения BMW M Клауса Шмидта. После того, как тестовые испытания Piech GT завершаться, будут выпущены еще несколько прототипов компании. Ожидается, что они будут представлены весной следующего года.

Piech Automotive планирует начать серийный выпуск автомобилей в 2024 году. В год автопроизводитель намерен выпускать 1200 машин.

Габариты Piech GT составляют: 4432×1991×1250 мм. Весит модель 1800 кг. Электрокар оснащается тремя электромоторами, общая мощность которых составляет 600 л. с. Запас хода новинки равен 500 км.

Напомним, в 2022 году компания Dodge (принадлежит Chrysler) планирует представить концепт электрифицированного автомобиля.

Читайте также: Компания ORA представила электрокар «Кот» в Мюнхене