Ташкент, 6 октября, 2021, 08:32 — ИА Регнум. Узбекистан планирует наладить автопроизводство в Туркмении, на первом этапе планируется выпускать 5000 легковых автомобилей в год. Об этом 6 октября сообщает Газета.уз.

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Кроме того, сообщает издание, в дальнейшем в стране планируется наладить производство сельхозтехники и автобусов.

В этой связи, в рамках визита главы Туркмении Гурбангулы Бердымухамедова в Ташкент, компании «Узавтопром» и «Туркменистан-Моторс» подписали соответствующий меморандум.

«Сотрудничество в данном направлении также подразумевает организацию производства автокомпонентов и сбыта на экспортные рынки», — говорится в публикации.