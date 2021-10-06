Улан-Удэ, 6 октября, 2021, 08:32 — ИА Регнум. В Бурятии за прошедшие сутки выявили 105 новых случаев заражения коронавирусом. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, общее число подтверждённых случаев за весь период пандемии достигло 59 567.

Личная страница главврача республиканской клинической инфекционной больницы Бурятии Татьяны Сымбеловой в инстаграм Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: инфекция становится стремительной — все новости»

«Из выявленных за прошедшие сутки больных — 86 чел. обследованы по обращению в связи с заболеванием ОРВИ, пневмонией, остальные — контактные лица и лица, обследованные с профилактической целью и по эпидпоказаниям», — отметили в оперштабе.

В списке контактных лиц, по состоянию на 6 октября, состоит 3181 человек. Выздоровели от COVID-19 к настоящему времени 51 096 пациентов, в том числе 158 за последние сутки.