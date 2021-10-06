Вашингтон, 6 октября 2021, 08:38 — REGNUM Соединённым Штатам Америки следует в кратчайшие сроки уничтожить своё химическое оружие, чтобы оно не угрожало миру. Об этом говорится в заявлении российского посольства в Вашингтоне, опубликованном 6 октября на странице дипмиссии в Facebook.
«Призываем Вашингтон в кратчайшие сроки завершить программу химдемилитаризации и выполнить международные обязательства, обезопасив мир от потенциального применения данного вида вооружения», — заявили в посольстве РФ.
Дипломаты подчеркнули, что Россия выполняет обязательства в рамках Конвенции о запрещении химического оружия (КЗХО). В 2017 году все запасы боевых отравляющих веществ, которыми располагала Россия, были уничтожены. Это зафиксировано документами Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).
Во всём мире только США, отметили в ведомстве, до сих пор располагают внушительным арсеналом химоружия.
Как сообщало ИА REGNUM, заявление российского посольства последовало за публикацией американского Госдепартамента, связанной с так называемым делом блогера Алексея Навального. Российские спецслужбы, подчеркнули в дипмиссии, в очередной раз голословно обвинили в применении боевых отравляющих веществ.
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