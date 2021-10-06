Вашингтон, , 08:38 — REGNUM Соединённым Штатам Америки следует в кратчайшие сроки уничтожить своё химическое оружие, чтобы оно не угрожало миру. Об этом говорится в заявлении российского посольства в Вашингтоне, опубликованном 6 октября на странице дипмиссии в Facebook.

Защита от химического оружия Nikole Snyder

«Призываем Вашингтон в кратчайшие сроки завершить программу химдемилитаризации и выполнить международные обязательства, обезопасив мир от потенциального применения данного вида вооружения», — заявили в посольстве РФ.

Дипломаты подчеркнули, что Россия выполняет обязательства в рамках Конвенции о запрещении химического оружия (КЗХО). В 2017 году все запасы боевых отравляющих веществ, которыми располагала Россия, были уничтожены. Это зафиксировано документами Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).

Во всём мире только США, отметили в ведомстве, до сих пор располагают внушительным арсеналом химоружия.

Как сообщало ИА REGNUM, заявление российского посольства последовало за публикацией американского Госдепартамента, связанной с так называемым делом блогера Алексея Навального. Российские спецслужбы, подчеркнули в дипмиссии, в очередной раз голословно обвинили в применении боевых отравляющих веществ.

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