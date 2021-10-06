Саратов, 6 октября, 2021, 08:29 — ИА Регнум. В Саратовской области по итогам проверки сообщения, размещенного в средствах массовой информации, о совершении противоправных действий в отношении осужденного, возбудили уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера, совершенные группой лиц по предварительному сговору»). Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

Иван Шилов ИА REGNUM Тюрьма

По данным СМИ, несколько мужчин, действуя по предварительному сговору, применили насилие и совершили в отношении осужденного, находившегося в исправительном учреждении, действия сексуального характера.

Расследование уголовного дела ведет следственная группа, вошли в которую сотрудники регионального СК.

ИА REGNUM напоминает, в интернете была опубликована видеозапись с противоправными действиями в отношении неустановленного мужчины, которые, как утверждает автор записи, имели место в Областной туберкулезной больнице №1 УФСИН по Саратовской области.

Для проверки достоверности информации в Саратовскую область директором ФСИН Александром Калашниковым была направлена группа сотрудников центрального аппарата Федеральной службы исполнения наказаний.

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