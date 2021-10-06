Джакарта, 6 октября, 2021, 08:26 — ИА Регнум. Аэропорт на острове Лембата закрыли из-за извержения вулкана Иль-Левотолок, сообщает CNN Indonesia.

Иван Шилов ИА REGNUM Вулкан

«Закрытие аэропорта является следствием извержения вулкана Иль-Левотолок. Вулканический пепел может нанести вред самолетам», — заявили в отделе корпоративных коммуникаций Wings Air.

Вулкан Иль Левотолок на острове Лембата находится в фазе извержения с 27 ноября 2020 года.

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