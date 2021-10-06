Хабаровск, 6 октября, 2021, 08:28 — ИА Регнум. Финалист всероссийского конкурса «Учитель года России-2021» Дмитрий Морозов из Хабаровска станет советником министра просвещения РФ, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в городской мэрии.

Edu.gov.ru Сергей Кравцов

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Глава Минпросвещения России Сергей Кравцов на торжественной церемонии объявления лучшего учителя 5 октября сказал, что в этом году советниками министра на общественных началах станут все пять призеров конкурса «Учитель года России-2021».

Победителем признан педагог из Тюмени. Это почетное звание она завоевала в ходе финального испытания для призеров — «Пресс-конференции «Вопрос учителю года». Они в режиме реального времени отвечали на вопросы известных общественных деятелей, актеров, родителей и коллег.

Как сообщало ИА REGNUM, учитель истории и обществознания из школы №85 Хабаровска Дмитрий Морозов вошёл в пятёрку лучших преподавателей страны.