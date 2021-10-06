Уфа, 6 октября, 2021, 08:23 — ИА Регнум. 114 школьных автобусов передали учебным заведениям в Башкирии. Об этом 5 октября сообщил глава республики Радий Хабиров на своей странице в социальной сети.

ГИБДД по Костромской области Школьные автобусы

«Тем самым мы решили одну из важных проблем в системе образования республики — старых автобусов старше 10 лет в наших школах больше нет», — отметил глава региона, сообщив, что до конца октября планируется получить еще 26 новых автомобилей для учебных заведений республики.

По информации пресс-службы республиканского правительства, в текущем году в Башкирию поступили 185 школьных автобусов российского производства, в том числе 45 автобусов были куплены на средства республиканского бюджета. А 140 автобусов были выделены в соответствии с распоряжением правительства РФ.

«Мы благодарны руководству страны за такую весомую поддержку. Но и мы не бездействуем. Совсем недавно Башкортостан на свои средства приобрел 41 школьный автобус, на сэкономленные деньги купили еще 4 машины. Всего за три последних года за счет федерального и республиканского бюджетов мы обновили парк наших школьных автобусов на 443 единицы», — отметил Хабиров. Отмечается, что сейчас в Башкирии на маршруты выходят 1465 школьных автобусов, которые каждый день перевозят 49 157 учеников из 789 школ.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что более 300 школ намерены отремонтировать до 2026 года в Башкирии.