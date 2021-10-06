Саратов, 6 октября, 2021, 08:26 — ИА Регнум. Начальник управления ФСИН по Саратовской области полковник внутренней службы Алексей Федотов написал рапорт об отставке после появления сообщений о насилии над заключёнными в тюремной больнице. Об этом со ссылкой на информированный источник сообщает «Интерфакс».

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Собеседник агентства уточнил, что Федотов в настоящее время находится в отпуске. Он подал рапорт и на работу, вероятно, уже не вернётся.

Официально эти сведения пока не подтверждены.

Вместе с тем региональное управление СКР сообщило о возбуждении уголовного дела о действиях «сексуального характера в отношении осужденного, содержащегося в исправительном учреждении».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в интернете появилась видеозапись с противоправными действиями в отношении неустановленного мужчины. Автор публикации утверждал, что видео снято в Областной туберкулезной больнице №1 УФСИН по Саратовской области.

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