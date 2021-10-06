Москва, 6 октября 2021, 08:17 — REGNUM Подразделения вооружённых сил России и Монголии завершили активную фазу международных учений «Селенга-2021», сообщили в пресс-службе Восточного военного округа (ВВО).
Отмечается, что в рамках международных учений лётный состав армейской авиации ВВО впервые выполнил полёты на высокогорном полигоне на вертолётах Ми-8 совместно с монгольскими лётчиками.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин заявил, что обороноспособность страны имеет также и социальное измерение, которым активно занимается Минобороны в последние годы.
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