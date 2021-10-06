Гай, Оренбургская область, 6 октября, 2021, 08:16 — ИА Регнум. В Оренбургской области фигуранту громкого дела о тройном убийстве Александру Л. предъявлено обвинение в совершении преступлений по пяти статьям Уголовного кодекса РФ, сообщает СУ СКР по региону.

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Стоит отметить, 5 октября суд избрал меру пресечения для вероятного убийца. Он заключен под стражу до 30 ноября. В этот же день фигурант сменил статус подозреваемого на обвиняемого.

Мужчина обвиняется в изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера, соединенных с угрозой убийством, совершенные в том числе в отношении несовершеннолетней; убийстве трех девушек; в умышленном поджоге квартиры с причинением значительного ущерба и угоне автомобиля.

«К настоящему времени фигурант дела допрошен по существу предъявленного обвинения, ранее проведена проверка его показаний на месте», — сказали в СУ СКР по Оренбургской области.

Ранее в интернете было опубликована видеозапись следственного эксперимента в квартире, которая стала местом убийства.

Напомним, 30 сентября в Гае обнаружены тела трех студенток медколледжа.