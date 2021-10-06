Сан-Хосе, 6 октября, 2021, 08:15 — ИА Регнум. У берегов Коста-Рики произошло землетрясение магнитудой 4,1. Об этом 6 октября сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

MonicaSP54 Землетрясение в море

Отмечается, что эпицентр землетрясения находился на расстоянии 98 км от города Сан-Хосе. Очаг подземных толчков располагался на глубине 18 км.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что землетрясение магнитудой 4,5 зафиксировали сейсмологи около островов Курильской гряды.