Пекин, 6 октября, 2021, 08:19 — ИА Регнум. Новый кроссовер Lynk & Co 05+ будет представлен в Китае в четырех версиях. Об этом сообщает издание Autohome.

Autohome Lynk & Co 05+

Новинка получила аэродинамический обвес из углепластика.

Кузов Lynk & Co 05+ окрашен в ярко-зеленый оттенок. Новинка отличается от стандартной модели дизайном легкосплавных колесных дисков и суппортами тормозных механизмов в тон кузову.

Под капотом Lynk & Co 05+ стоит 251-сильный бензиновый турбированный мотор Volvo объёмом 2,0 л. Агрегат сочетается с восьмиступенчатым «автоматом» и полным приводом. Максимальная скорость скорость модели 230 км/ч.

Начальная версия кроссовера будет продаваться за 175,8 тыс. юаней (1,9 млн рублей), а максимальная — за 212,8 тыс. юаней (2,3 млн рублей).

Напомним, в сентябре принадлежащая Geely марка Lynk & Co представила новый кроссовер Lynk & Co 09.

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