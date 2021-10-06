Уфа, 6 октября, 2021, 08:12 — ИА Регнум. Закон о сельском туризме намерены принять в Башкирии. Об этом 6 октября сообщает пресс-служба государственного собрания региона.

Владимир Станулевич ИА REGNUM Село Копачево

Сообщается, что депутаты госссобрания региона намерены рассмотреть изменения в закон республики «О туристской деятельности в Республике Башкортостан», которые будут способствовать развитию в республике сельского туризма.

«Предлагается дополнить закон соответствующим понятием и включить сельский туризм в число приоритетных направлений развития туризма», — приводит пресс-служба слова председателя госсобрания Башкирии Константина Толкачева, который пояснил, что развитие сельского туризма является общемировым трендом и источником дохода малых городов и села.

«Пандемия коронавируса привела к значительному росту спроса на услуги сельского туризма. Это объяснимо. Такая поездка стоит недорого, а низкая плотность туристического потока снижает вероятность встречи с вирусом. По оценкам Всемирной организации по туризму, в последние несколько лет сельский туризм вошел в число самых быстрорастущих отраслей мировой экономики», — отметил Толкачев.

Отмечается, что такой туризм способствует сохранению национально-культурной самобытности малых городов и сел.

«В нашей стране есть прекрасные примеры коммерческого использования малыми городами их историко-культурного наследия. Суздаль, Углич, Валдай являются признанными туристическими центрами. Их опыт достоин тиражирования. Для этого нужен грамотный, системный подход со стороны государства», — пояснил Толкачев.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии приняли законы, направленные на развитие туризма.