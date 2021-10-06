Челябинск, 6 октября, 2021, 08:10 — ИА Регнум. В Челябинской области за растёт прибыль предприятий и организаций. Об этом сообщает областная Контрольно-счётная палата.

Elcampesino.co Деньги

За январь-июль по сравнению с таким же периодом 2020 года рост произошёл на 231,3 млрд рублей или на 308%. А доля прибыльных предприятий достигла 70,3%, увеличившись на 4,8%.

Улучшилась и платёжная дисциплина. Просроченная кредиторская задолженность уменьшилась на 8,3 млрд рублей или на 21%.