Новосибирск, , 08:11 — REGNUM Рекомендации, поддержка специалистов Национального медицинского исследовательского центр им. Дмитрия Рогачева помогают совершенствовать систему оказания онкогематологической помощи детям в Новосибирской области. Об этом сообщило региональное правительство.

Комиссия Национального медицинского исследовательского центр им. Дмитрия Рогачева во главе с Галиной Новичкова второй день работает в Новосибирской области Правительство Новосибирской области

Текущее положение дел в оказании данного вида помощи детям в регионе, а также строительство детского корпуса областной больницы губернатор Андрей Травников обсудил во время рабочей встречи с генеральным директором Национального медицинского исследовательского центра детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачёва Минздрава России, доктором медицинских наук, профессором Галиной Новичковой.

Глава региона заявил: рекомендации специалистов национального центра обязательно будут учтены при проектировании детского корпуса облбольницы со специализированными отделениями.

Комиссия центра во главе с Галиной Новичкова второй день работает в Новосибирской области. С прошлого визита в регион прошло два с половиной года и члены комиссии констатируют: за это время сделано многое, новосибирский минздрав чётко выполнял все выданные рекомендации по совершенствованию работы онкогематологической службы.

Среди главных вопросов рабочего совещания — и строительство детского корпуса областной клинической больницы, где предполагается развертывание всех специализированных отделений, в том числе — детской онкологии и детской гематологии.

Пока эти отделения размещены в облбольнице, в помещениях бывшего перинатального центра — в основном помещении в Краснообске идёт ремонт. Но специалисты уже оценили все плюсы базирования на территории крупной многопрофильной клиники.

«Это было очень правильное решение, по сути это большой медицинский кластер, где есть вся диагностика, хорошая лабораторная служба, служба МРТ, КТ — вся визуализация, детская реанимация, очень много узких специалистов. Это все важно для лечения детей с онкологией. Мы хотели бы, чтобы это отделение навсегда осталось в областной больнице: там планируется строительство нового высокотехнологичного корпуса, мы дали свои рекомендации. Здесь мединститут большой, город большой, мы надеемся, что всё получится. По всем показателям это должен быть хороший крупный межрегиональный центр, где сложную высокотехнологичную терапию смогут получать дети не только из Новосибирской области, но и из соседних регионов, где не проводится такая терапия. Инфраструктура есть в областной больнице — где-то ее надо усилить, подготовить специалистов. Мы поможем в этом. Мы готовы помогать во всем», — сказала Галина Новичкова.

Отмечается, что медико-техническое задание на строительство детского корпуса областной клинической больницы, где предполагается развертывание всех специализированных отделений, уже готово. Проектно-сметная документация будет скорректирована с учётом рекомендаций экспертов Национального медицинского исследовательского центра детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Дмитрия Рогачева Минздрава России.

Совершенствование в Новосибирской области онкогематологической помощи детям важный приоритет деятельности Правительства региона.