Москва, 6 октября, 2021, 08:08 — ИА Регнум. В первой половине дня 5 октября рубль находился под давлением на фоне укрепления доллара США, который восстанавливался после падения 4 октября. С ростом цен на нефть рубль продолжил укрепляться к иностранным валютам, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллар и рубль

По итогам дня пара доллар/рубль снизилась на 0,19%, до 72,37 руб., евро/рубль — на 0,31%, до 83,98 руб., фунт/рубль — на 0,06%, до 98,57 руб. Торги на внутреннем валютном рынке проходили относительно спокойно.

Цена на нефть марки Brent повышалась до $83,08 за баррель, чем подтолкнула пару доллар/рубль к уровню 72,27 руб. Поддержку нефтяному рынку оказывает решение стран ОПЕК+ сохранить ранее принятое соглашение по наращиванию нефтедобычи.

Сегодня, 6 октября, на торгах в Азии нефть торгуется в небольшом минусе. Цена остаётся на максимальных уровнях за три года. Покупатели настроены поднять цену до $86,70, что является позитивным фактором для рубля.

Утренняя сессия открылась ростом по доллару, так как он дорожает против своих конкурентов на Форекс на фоне роста доходности десятилетних гособлигаций США.

Если текущая динамика сохранится на европейской сессии, то стоит ожидать повышения курса доллара до 72,75 руб. Дальнейшая динамика рубля будет зависеть от отчета по рынку труда в США, который выйдет 8 октября.

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