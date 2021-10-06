Оренбург, 6 октября, 2021, 08:05 — ИА Регнум. В Оренбургской области суд продлил меру пресечения для заместителя главы Акбулакского района. Чиновник останется под домашним арестом по 5 ноября, сообщает пресс-служба судебной инстанции.

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«Обоснованность продления срока содержания обвиняемого под домашним арестом продиктована необходимостью выполнения следственных и процессуальных действий, для которых требуется дополнительный срок», — отметили в суде Акбулакского района.

Как уже сообщало ИА REGNUM, чиновник задержан в августе 2021 года по подозрению в коррупции. Возбуждено уголовное дело по факту получения взятки. Изначально мерой пресечения стал запрет определенных действий, впоследствии заместителя главы муниципального образования отправили под домашний арест.