Рим, 6 октября, 2021, 08:04 — ИА Регнум. Гражданин России Расул Бисултанов, который обвиняется в резонансном убийстве итальянца Никколо Чатти в 2017 году, будет выдан Италии властями Германии. Об этом 6 октября сообщает пресс-служба итальянского МИД.

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«Разрешение на передачу последовало за европейским ордером на арест, выданным прокуратурой Рима в 2020 году, на основании которого власти Германии 3 августа произвели арест российского гражданина на своей национальной территории», — говорится в сообщении.

Также указывается, что этого удалось достичь благодаря постоянным контактам посольств Италии в Берлине и Мадриде с властями Германии и Испании.

Отметим, 22-летний Чатти был забит до смерти на дискотеке в испанском курортном городе Льорет-де-Мар, после чего местные полицейские задержали по подозрению в этом преступлении трех человек с российским документами.