Тугулым, Свердловская область, 6 октября, 2021, 08:03 — ИА Регнум. В Тугулымском районе Свердловской области устанавливают обстоятельства гибели двоих рыбаков. Об этом сообщает старший помощник руководителя регионального управления СКР Александр Шульга.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Следственный комитет

Граждане 1953 и 1958 года рождения пропали в конце ушедшей недели в районе озера Тынгаш. В ходе поисков их тела были найдены примерно в 200 метрах от берега. И рядом с ними оказалась частично затонувшая и опрокинувшаяся лодка.

По предварительным данным, лодку перевернул сильный порывистый ветер, и мужчины не смогли спастись, в том числе из-за низкой температуры воды и удалённости от берега. Признаков криминальной смерти не выявлено.

Глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых заявил журналистам, что личности погибших установлены.