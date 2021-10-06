Главу города в Приамурье «утомили» избранные депутатами коммунисты
Благовещенск, 6 октября, 2021, 08:11 — ИА Регнум. Мэр Белогорска Амурской области Станислав Мелюков был вынужден самостоятельно созвать избранных в сентябре депутатов горсовета. Он не дождался, когда с этим справятся представители КПРФ, получившие большинство на прошедших выборах, сообщил 6 октября глава города в своём телеграм-канале.
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Он ждал 16 дней, не дождался и принял решение самостоятельно созвать депутатов 6 и 8 октября. Мэр также подчеркнул, что времени на организацию работы было достаточно — в более сложно устроенном Заксобрании региона уже начали работать депутаты.
Как сообщало ИА REGNUM, в Белогорский городской совет народных депутатов 17−19 сентября были избраны 15 представителей от КПРФ и всего 8 — от «Единой России».