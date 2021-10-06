Онгудайский район, Алтай, 6 октября, 2021, 08:01 — ИА Регнум. В Республике Алтай вынесен приговор троим местным жителям по делу о групповом убийстве 42-летнего фермера. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону, преступление произошло год назад, 6 сентября 2020 года.

Следственное управление СКР по Республике Алтай Убийство фермера на Алтае

По данным следствия, в тот день трое подсудимых и одна женщина распивали спиртное на животноводческой стоянке в Онгудайском районе. За одним из мужчин приехал владелец соседней стоянки, но присоединился к гулянке.

В ходе распития алкоголя между ним и ранее судимым за убийство местным жителем возник конфликт. Последний достал нож и ударил потерпевшего в грудь, после чего компания продолжила гулянку.

«Через некоторое время потерпевший пришел в себя. Тогда злоумышленник, действуя группой лиц совместно с двумя другими присутствовавшими там же мужчинами, клинками ножей нанесли потерпевшему множественные удары в область груди, туловища и нижних конечностей», — отметили в ведомстве.

После чего сообщники положили тело мужчины в УАЗ, на котором разъезжали по территории района. Спустя сутки тело жертвы нашёл один из знакомых злоумышленников, доставив его в больницу. Однако из-за повреждения внутренних органов и обильной кровопотери потерпевший скончался 8 сентября.

По итогам слушаний судья признал подсудимых виновными в групповом убийстве по предварительному сговору, приговорив одного из них к 15 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Двое соучастников получили по 13 лет также колонии строго режима. Кроме того, с каждого из подсудимых взыскано по 1 млн рублей в пользу родственников убитого.