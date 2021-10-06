Казань, 6 октября, 2021, 07:59 — ИА Регнум. В Татарии зарегистрировали пять новых случаев смерти от коронавирусной инфекции. В республике от COVID-19 с начала пандемии скончались по состоянию на 6 октября 770 человек, сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

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Очередными жертвами заболевания стали двое мужчин и три женщины в возрасте от 55 лет до 81 года. Причины смерти установили в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован.

ИА REGNUM напоминает, число новых случаев заболевания COVID-19 в мире на прошлой неделе снизилось на 9%, а летальных исходов — на 4%. Наибольшее снижение заболеваемости произошло в странах Африки (на 43%), Восточном Средиземноморье (на 21%).

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