Томск, 6 октября, 2021, 07:59 — ИА Регнум. В Томской области по решению межведомственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций составят реестр зон развития речной береговой эрозии. Об этом ИА REGNUM сообщили 6 октября в администрации региона.

Alexei Rudoy Коммунальный мост через реку Томь

По словам заместителя губернатора по вопросам безопасности Игоря Толстоносова, прогноз составят на краткосрочный и долгосрочный периоды — пять и 50 лет.

«Это нужно для своевременного принятия управленческих решений, например, о берегоукреплении или планировании бюджета на расселение жителей территорий в зоне риска», — объяснил Толстоносов.

В региональной комиссии по ЧС пояснили, что процессы эрозии береговых линий свойственны для многих муниципалитетов, расположенных вблизи Оби и её притоков.

Как сообщало ИА REGNUM, прокуратура в Бурятии выявила недостатки в работе властей республики по минимизации последствий паводка.

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