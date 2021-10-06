Брдо, Словения, , 07:59 — REGNUM Евросоюз для повышения своего влияния в мире должен стремиться к большей автономии, особенно в таких сферах, как экономика и оборона. Об этом 6 октября заявил председатель Европейского совета Шарль Мишель.

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«Чтобы стать более эффективным и активным на международной арене, Евросоюзу необходимо расширить свои возможности действовать автономно как экономическая сила — через наш единый рынок, стандарты (климат, энергетика, цифровая, промышленная политика), а также в сфере безопасности и обороны ЕС», — говорится в заявлении главы Евросовета по итогам первого дня неформального саммита ЕС в Словении.

По словам Мишеля, Евросоюз будет наращивать свою независимость в сферах энергетики, цифровых технологий, кибербезопасности, по другим направлениям, и возвращаться к обсуждению этого вопроса на регулярной основе. Он напомнил также, что глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель в ноябре 2021 года представит проект стратегического плана развития в сфере обороны и безопасности.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что к лету 2022 года Евросоюз и НАТО разработают новую совместную декларацию о безопасности.

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