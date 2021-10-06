Вашингтон, 6 октября, 2021, 07:59 — ИА Регнум. Обновление лончера (клиентской программы) студии Rockstar Games предоставило геймерам новую информацию о будущей игровой трилогии Grand Theft Auto Remastered. Об этом 6 октября сообщает портал DSOGaming.

Компьютерная игра GTA San Andreas

ПК-геймеры обратили внимание, что студия фактически подтвердила — ремастеры (переиздания игр) разрабатываются на основе «движка» Unreal Engine. В файлах Rockstar Games Launcher присутствуют строки с текстом «GTA 3 Unreal», «GTA San Andreas Unreal» и «GTA Vice City Unreal».

Журналисты предположили, что вскоре компания официально анонсирует эти проекты. Они отметили, что пока не ясно, получат ли ремастеры заметные улучшения графики по сравнению с оригинальными играми.

https://twitter.com/GTANet/status/1445412405861834752

Напомним, мобильные версии игр GTA 3, GTA San Andreas и GTA Vice City также созданы на основе Unreal Engine. Grand Theft Auto III 3 вышла 22 октября 2001 года, Grand Theft Auto: Vice City — 27 октября 2002-го, а Grand Theft Auto: San Andreas — 26 октября 2004-го.