Южно-Сахалинск, 6 октября, 2021, 07:57 — ИА Регнум. Землетрясение магнитудой 4,5 зафиксировали сейсмологи около островов Курильской гряды. Об этом 6 октября сообщает Геологическая служба США (USGS).

Zeml.info Землетрясение

Отмечается, что эпицентр подземных толчков находился на расстоянии 67 км в северном направлении от острова Шикотан. Очаг землетрясения располагался на глубине 66,1 км.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что как минимум три человека пострадали в результате землетрясения на северо-востоке Японии.