Оренбургский район, Оренбургская область, 6 октября, 2021, 07:50 — ИА Регнум. В Оренбургской области в районе двух сёл обнаружены опасные снаряды. Тревожные сигналы правоохранителям поступили от местных жителей, сообщает Управление Росгвардии по региону.

56.rosguard.gov.ru Уничтожение снаряда

Возле села Жданово Сакмарского района найден боевой артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны со следами сильной коррозии на корпусе. Находку эвакуировали в безопасное место и уничтожили подрывом накладного заряда.

Второй случай произошел около села Нежинка Оренбургского района. Обнаружена авиационная бомба весом 50 кг. «После осмотра опасное послание Великой войны также уничтожено подрывом накладного заряда. В обоих случаях уничтожение прошло в штатном режиме», — отметили в ведомстве.