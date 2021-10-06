Первоуральск, Свердловская область, 6 октября, 2021, 07:49 — ИА Регнум. В Первоуральске Свердловской области на восьмилетнего мальчика упала металлическая конструкция. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Vsemetri.com Форма прокурора

Инцидент произошёл 3 октября. Ребёнок строил с друзьями шалаш, и в этот момент на него упала конструкция ограждения. Прохожий помог ему выбраться из-под конструкции, а также вызвал скорую помощь.

Ребенок был госпитализирован в учреждение здравоохранения на территории Екатеринбурга. Прокуратура Первоуральска выясняет, на чьём балансе находится ограждение и кто ответственен за его надлежащее обслуживание.