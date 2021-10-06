Глава Еврейской АО призвал поощрять работников за прививки от COVID-19
Биробиджан, 6 октября, 2021, 07:53 — ИА Регнум. Губернатор Еврейской автономии Ростислав Гольдштейн назвал вакцинацию от COVID-19 единственным способом остановить пандемию и констатировал, что привиться нужно будет всем. Он также призвал руководителей компаний региона брать пример с государственных структур, где за прививку от коронавируса полагается дополнительный день отпуска, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 6 октября в пресс-службе правительства ЕАО.
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Он подчеркнул, что на территории региона работают 44 вакцинальных пункта. Губернатор видит задачей грамотного руководителя мотивировать сотрудников на заботу о здоровье.
Как сообщало ИА REGNUM, жители ЕАО жаловались на плохую работы системы здравоохранения региона. Люди писали в соцсетях, что коронавирусным больным приходится ждать визит врача по три недели и всё это время заниматься самолечением.