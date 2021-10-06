Вашингтон, 6 октября, 2021, 07:46 — ИА Регнум. Проблемой национальной безопасности для США стали хакерские атаки с применением вирусов-вымогателей. Об этом заявил глава Киберкомандования американских вооруженных сил генерал Пол Накасоне 5 октября в ходе конференции, организованной компанией Mandiant.

Иван Шилов ИА REGNUM Кибератака

По его словам, такие действия вредят экономике и инфраструктуре страны, а нападения на систему здравоохранения угрожают жизни людей. Накасоне отметил, что в настоящий момент в США фиксируется «резкий подъем» активности, связанной с вирусами-вымогателями.

Генерал также сообщил, что американские власти изучают степень угрозы, которую представляют такие вирусы, и разрабатывают тактику противодействия хакерам. Кроме того, он добавил, что указанная опасность сохранится на долгие годы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Белого дома Джо Байден объявил, что октябрь 2021 года станет «месяцем осведомленности о кибербезопасности» в США. 1 октября телеканал CNN передал информацию о том, что американский президент планирует собрать виртуальную встреча представителей 30 стран на тему противостояния киберугрозам.

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