Иркутск, 6 октября, 2021, 07:45 — ИА Регнум. По данным оперативного штаба на 6 октября 2021 года, число умерших пациентов в Приангарье достигло 5005 человек, причём 12 из них добавили в сводку за минувшие сутки.

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Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 составляет уже 111 706 человек (+386 за сутки). Госпитализирован 2801 (+61 за сутки).

Выздоровели 101 180 пациентов (+399 за сутки). Ещё 450 пациентов погибли от болезней, не связанных с COVID-19 (+1 за сутки).

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